انت الان تتابع الداخلية: ضبط تشكيل عصابي آسيوي تخصص في الاتجار بالإقامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الداخلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الأمنية لضبط تجار الإقامات والقضاء على هذه الظاهرة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (6) أشخاص من جنسية آسيوية تورطوا في الاتجار بالإقامات عن طريق جلب عمالة من جنسيتهم إلى البلاد مقابل مبالغ مالية، حيث تم ضبط رئيس التشكيل في مطار الكويت الدولي قبل مغادرته البلاد.

كما تم القبض على بقية التشكيل وبحوزتهم عدد من جوازات السفر وتأشيرات الدخول وأذونات عمل وتفويض بالتوقيع يشتبه أنها مزورة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بتورطهم في هذه القضية.

وأوضحت الإدارة إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، مؤكدةً أن وزارة الداخلية تتصدى بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الاتجار بالإقامات ومخالفة القانون.