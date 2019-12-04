انت الان تتابع الرئيس صباح الخالد: تعاون مع "المحاسبة" لمتابعة المخالفات الجسيمة ضد المال العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سمو رئيس الوزراء أثناء زيارته ديوان المحاسبة

قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة الى ديوان المحاسبة اليوم وكان في استقبال سموه معالي رئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع ونائب رئيس ديوان المحاسبة عادل عبدالعزيز الصرعاوي وكبار المسؤولين في الديوان.

وقال سموه في تصريح صحفي ان زيارته تأتي ترجمة وتنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحرص سموه الدائم على محاربة الفساد وحماية المال العام.

وأشار سموه الى ان ديوان المحاسبة من اهم اجهزتنا الرقابية منوها بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به الديوان في حماية المال العام.

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وأوضح سموه انه تم خلال الاجتماع مع معالي الأخ فيصل الشايع الاتفاق على تعزيز التعاون في المرحلة القادمة ومتابعة كافة الملفات التي تمثل مخالفات جسيمة ضد المال العام مؤكدا انه سيتم اعطاؤها ما تستحق من أهمية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمعالي رئيس ديوان المحاسبة ونائبه ومساعديه على ما قدموه من معلومات بشأن عملهم وتواصلهم مع الجهات الحكومية المختلفة ورؤيتهم حول كيفية التعاون في المستقبل سويا لتقليص الملاحظات والمخالفات لحماية المال العام.

وأضاف سموه أنه سوف يستكمل لقاءاته مع الأجهزة الأخرى وفي مقدمتها لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع مشيرا الى أهمية دعمها لتعزيز وتقوية دورها المهم والفعال في تنفيذ مرئيات وتوجيهات سيدي صاحب السمو حفظه الله ورعاه في المرحلة القادمة.