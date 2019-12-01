الرئيس صباح الخالد: حريصون على التباحث مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لتنفيذ التوجيهات...

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سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

اكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الاحد الحرص البالغ على التباحث مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية في كيفية العمل على تنفيذ التوجيهات السامية والتعاون لما فيه خدمة مصلحة البلاد بالمرحلة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح لسمو الشيخ صباح الخالد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت وقناة المجلس في مجلس الامة عقب لقائه رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم.

وقال سموه "اجتماعنا يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو امير البلاد في لقائه مع رؤساء السلطات الثلاث وحث سموه لهم على التمسك بالدستور وتفعيل المادة 50 التي تعنى بفصل السلطات مع تعاونها".

وذكر ان الزيارات التي قام بها لرئيسي السلطتين تأتي للتباحث في كيفية العمل في المستقبل والتعاون بما فيه خدمة البلد.

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واضاف "استفدت كثيرا مما طرح في لقاء اليوم ووجدت كل اهتمام في تعاوننا بالمرحلة القادمة وكيفية تنفيذ توجيهات سمو الامير خلال المرحلة المقبلة والتي نحن بحاجة لها بشكل اكبر في الوقت القادم" معربا عن شكره للرئيس الغانم وسعادته بلقائه وعن أمله في مواصلة اللقاءات في المستقبل.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء اكد خلال زيارته الى المجلس الأعلى للقضاء الخميس الماضي ان زيارته تأتي استكمالا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

يذكر ان وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح قال الثلاثاء الماضي ان سمو أمير البلاد وجه رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بالتعاون وذلك سعيا لتحقيق مصلحة البلاد والعباد لاسيما تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والعمل على كل ما من شأنه القضاء على آفة الفساد ومحاسبة المتجاوزين.

وتأتي التوجيهات السامية التي تمت خلال استقبال سموه لرؤساء السلطات الثلاث رئيس السلطة التشريعية مرزوق علي الغانم ورئيس السلطة التنفيذية سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ورئيس السلطة القضائية المستشار يوسف المطاوعة عملا بما تضمنته المادة (50) من الدستور والتي تحث على فصل السلطات مع تعاونها.