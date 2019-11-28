انت الان تتابع النائب ماجد المطيري: الواقعة أمام منزلي لا تستحق كل هذه الضجة وهناك من يبحث عن بطولات وهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب ماجد المطيري

أوضح النائب ماجد المطيري أن ما يتم تداوله عن الواقعة التي حدثت في الشارع الداخلي أمام منزله في منطقة العقيلة مناف للواقع.

وقال المطيري في تصريح صحفي اليوم أن الدوريات بها كاميرات من المفترض أن تسجل جميع الوقائع التي تمر عليها حماية لحقوق الموطن قبل حق الشرطي، مؤكدا في الوقت ذاته أن التحقيق سيقول كلمته.

وأضاف "ونحن مع اتخاذ الاجراءات القانونية والحقيقة كاملة ستتضح من خلال التحقيق وهناك من يريد الاصطياد في الماء العكر والبحث عن بطولات وهمية من خلال واقعة لا تستحق كل هذه الضجه".