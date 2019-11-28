انت الان تتابع مكافحة الفساد: ندرس حكم التمييز في تعيينات "الخبراء" لاتخاذ الإجراءات القانونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" على لسان ناطقها الرسمى الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الامين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، أنها تلقت بلاغ بشأن بعض وقائع وشبهات فساد أشار اليها حكم الدائرة الإدارية الصادر في 19 نوفمبر الجاري، والقاضى بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف ادارة الخبراء الغاء مجردا.

وأشار بوزبر أن نزاهة تعكف حاليا على دراسة البلاغ وفحص الحكم المذكور لاستخلاص ما تضمنه من وقائع وموضوعات وأسباب قد تدخل ضمن اختصاصها فى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية فى القطاع العام الواردة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.

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وأهاب بوزبر بكل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها لدى الهيئة وتقديمه للمعلومات لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها تفعيلا للمادة (20) الواردة في قانون انشائها، مع التأكيد علي التزام وتعاون الجهات الحكومية والرقابية فى هذا الشأن وفقا لما نصت عليه المادة 69 من اللائحة التنفيذية.

وأخيرا تؤكد نزاهة عزمها مواصلة جهودها واجراءتها بشأن فحص المعلومات والبيانات فى جميع البلاغات الجدية التى ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين فى ممارسة دورهم فى مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة فى نفس الوقت بتوفير الحماية والسرية اللازمة لهم والتى فرضها القانون واللائحة التنفيذية.