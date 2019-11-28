الداخلية: تسجيل قضية ضد عضو مجلس أمة لتمكينه موقوف من الفرار وإهانة موظف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الداخلية

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن واقعة تدخل عضو مجلس الأمة لإخراج ابنه الحدث من دورية في منطقة العقيلة بمحافظة مبارك الكبير.

وأكدت الإدارة انه تم تسجيل قضية رقم 269/2019 جنح الرقة (تمكين مقبوض عليه من الفرار وإهانة موظف اثناء تأدية عمله) وجاري استكمال الاجراءات القانونية واستدعاء الأطراف.