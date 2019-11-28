ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن واقعة تدخل عضو مجلس الأمة لإخراج ابنه الحدث من دورية في منطقة العقيلة بمحافظة مبارك الكبير.
وأكدت الإدارة انه تم تسجيل قضية رقم 269/2019 جنح الرقة (تمكين مقبوض عليه من الفرار وإهانة موظف اثناء تأدية عمله) وجاري استكمال الاجراءات القانونية واستدعاء الأطراف.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: تسجيل قضية ضد عضو مجلس أمة لتمكينه موقوف من الفرار وإهانة موظف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.