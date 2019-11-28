صباح الخالد: زيارتي لرئيس السلطة القضائية ترجمة للتوجيهات السامية بالتعاون بين السلطات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

اكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس ان زيارته الى المجلس الأعلى للقضاء تأتي استكمالا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك في تصريح لسمو الشيخ صباح الخالد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت على هامش الزيارة حيث كان على رأس مستقبليه رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

وأضاف ان هذه الزيارة تأتي ترجمة لتوجيهات سمو امير البلاد خلال لقاء سموه الاسبوع الماضي رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية معربا عن سعادته بتلك الزيارة.

وأوضح أن توجيه سموه "كان واضحا بالالتزام في تطبيق الدستور ولاسيما المادة (50) والتي تعنى بفصل السلطات مع تعاونها".

وشدد على اهمية التعاون وترجمة التوجيهات السامية مضيفا " تباحثنا في لقاء اليوم في كيفية تنفيذ هذا التوجيه في التعاون بين السلطات الثلاث لما فيه خير ومصلحة البلاد".

Advertisements

وذكر "استفدت كثيرا مما استمعت اليه من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة في مجال التعاون وما يجب ان يكون عليه عملنا كسلطات ثلاث في المرحلة القادمة".

وثمن سمو الشيخ صباح الخالد استقبال رئيس المجلس الأعلى للقضاء وما تم بحثه للعمل سويا لترجمة التوجيهات السامية.

واشار الى انه سيقوم بزيارة لرئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم استكمالا لهذا التوجيه للعمل سويا على تحقيق مبدأ فصل السلطات مع تعاونها لما فيه مصلحة البلاد.