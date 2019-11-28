الداخلية: ضبط مواطن استخدم طائرة درون من غير ترخيص من الوزارة بجانب قصر دسمان

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وزارة الداخلية ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحرس الاميري تمكن من ضبط مواطن يقوم باستخدام طائرة درون (تحكم عن بعد لاسلكية) بجانب قصر دسمان وإحالته إلى الاجهزة الامنية. وأوضحت الإدارة أن بلاغاً ورد يفيد بقيام شخصاً باستخدام طائرة درون بجانب قصر دسمان، وفور تلقي البلاغ تحركت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الحرس الأميري وتم إلقاء القبض عليه وتبين انه يستخدمها من غير ترخيص من وزارة الداخلية ،وقد تم إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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