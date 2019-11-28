انت الان تتابع "كواليتي نت" توقع عقدا مع "التمدين" لتوفير حلول تقنية لمجمع التنس الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة جماعية تجمع قيادي الشركتين بعد مراسم توقيع العقد

أعلنت "شركة كواليتي نت" عن توقيع عقد مع شركة "التمدين لمراكز التسوق"، إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة التمدين"، لتوفير حلول خاصة بتكنولوجيا المعلومات، والحلول الرقمية، لـ " مجمّع الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح الدولي للتنس "، أول مجمع متعدد المرافق والخدمات يختص برياضة التنس في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى تجديد عقد تقديم خدمات وإعداد وتجهيز شبكة الإتصالات المعلوماتية في "مول 360".

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي في شركة "كواليتي نت" محمد نزار النصف بأن فوز الشركة بتنفيذ مشروع مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس مصدر فخر واعتزاز ودليل على ريادة كواليتي نت وتصدرها قطاع الحلول المعلوماتية والرقمية في دولة الكويت . حيث يعد مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس صرحا رياضيا هو الأفضل من نوعه في الكويت والشرق الأوسط . ستقوم الشركة بموجب العقد بإنشاء البنية التحتية المتكاملة ومكونات الشبكة المحلية شاملة أجهزة طرفية ومركزية، بالاضافة إلى تركيب وتشغيل بدالة رقمية متطورة ، وربط مجمع التنس بالشبكة الهاتفية من خلال كوابل الألياف الضوئية، والتي تعتبر أحدث تقنيات وسائل الاتصالات المتكاملة على مستوى العالم.

العقد يعبر عن استمرارية الشراكة الاستراتيجية بين كواليتي نت وشركة التمدين لمراكز التسوق حيث تم تجديد العقد السابق والخاص بإعداد وتجهيز شبكة الاتصالات المعلوماتية الخاصة بمول 360 والذي يتضمن تقديم خدمات متنوعة للمحلات والشركات الكائنه في المول كخدمات الإنترنت ونقل البيانات وخدمات الهاتف المتطورة وتوصيل الشبكات المعلوماتية وقريبا ولأول مرة في دولة الكويت بالتعاون مع شركة فيفا ستطبق تقنية التغطية الشاملة عبر شبكة 5G لكافة مرافق مول360 ومجمع التنس. هذا بالإضافة إلى تركيب وإدارة نظــام متكامل من كاميرات المراقبة والشبكة اللاسلكية وأنظمة الدخول للمول ومستقبلا لمجمع التنس أيضا . الأمر الذي يؤكد ثقة العملاء بقدرة وتميز "كواليتي نت" باعتبارها المزود الأول لحلول الاتصالات المعلوماتية المتكاملة والحلول الرقمية .

وأشار النصف إلى أن "كواليتي نت" وفريق العمل لديها ستصب جل إهتمامها لإخراج هذا المشروع على أعلى المستويات العالمية ليكون المشروع عند حسن الظن الذي أولته لها شركة التمدين .

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وذكر النصف أن "كواليتي نت" تدير عملياتها طبقا لأحدث حلول أمن وتكنولوجيا المعلومات ، بحيث تعمل لتلبية احيتاجات عملائها من أفراد ومؤسسات عبر توفير حلول أمن الشبكات الالكترونية، وحماية البيانات من خلال طرح حلول مرنة وقابلة للتطوير لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على المستوى المحلي والإقليمي إذا لزم الأمر. عبر مجموعة منتقاة من حلول أمن المعلومات والبيانات، لتقديم أفضل تقييم وتحليل للمخاطر ودراسة طرق الحماية من التهديدات المتزايدة التي يواجهها عالم الانترنت في المنطقة.

من جانبه قال السيد أحمد الصرعاوي، الرئيس التنفيذي في شركة "التمدين لمراكز التسوق" :"يسرنا تعزيز شراكتنا المستمرة مع أكبر رواد التكنولوجيا في دولة الكويت لتوفير حلول خاصة بتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية " لمجمّع الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح الدولي للتنس " أحد أكبر المشاريع الرياضية في دولة الكويت.

وأضاف: "نحن فخورون بالتعاون مجدداً مع شركة "كواليتي نت" ونحن على ثقة من أن الخدمات التي تقدمها الشركة ترتقي بالمستوى المنشود."

وأكد أيضاً: " نحن ملتزمون في شركة "مجموعة التمدين" بتقديم أفضل وأحدث الخدمات والحلول التكنولوجية لمشاريع المجموعة بما يتوافق مع تطلعات رواد وزائرين مرافقنا وكذلك قطاع الأعمال.