الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "OGO" تطبيق جديد لتوصيل الطلبات بكل سهولة ويسر

أعلنت شركة "OGO" المالكة لتطبيق "OGO" عن إطلاق التطبيق الجديد الذي يتيح للافراد والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة، توصيل واستلام الطلبات بكل سهولة ويسر وأمان.

وفي هذا الخصوص قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة "OGO" إبراهيم التويجري أن تطبيق "OGO" هو تطبيق فريد من نوعه سهل الاستخدام، تم إطلاقه لأول مره في الكويت ومنطقه الخليج العربي، ويهتم بتغطية حاجة السوق في توصيل الطلبات في جميع مناطق الكويت.

وأشار إلى أن تطبيق "OGO" يعتمد في عمله على تكنولوجيا جديدة وفريدة من نوعها وجدت لتغطية حاجة السوق في توصيل الطلبات، حيث يعمل التطبيق من خلال خدمة ارسال او استقبال الطلبات او المقتنيات الشخصية، وذلك بعد أن يقوم المستخدم بتحديد نوع الخدمة المطلوبة، سواء كانت ارسال او استلام أي منتج كان، بطريقة سهلة تختلف عن الطرق التقليدية الدارجة حاليا والتي تعتمد في عملها على الاتصال الهاتفي.

وأكد التويجري أن العميل لا يقوم سوى بملئ بياناته الشخصية عبر التطبيق، ومن ثم القيام بعملية الدفع، ليتم توصيل طلبه خلال نصف ساعة من الطلب، أو من خلال المدة التي سيحددها التطبيق بعد حساب المسافة بين نقطة الاستلام ونقطة التوصيل، علماً بأن اسعار الخدمة في هذا التطبيق تعتبر في متناول الجميع، حيث يتم التسعير على حسب مسافة التوصيل.

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وأفاد التويجري أن "OGO" لا تمتلك سيارات ولا سائقين، فهو عبارة عن نظام الكتروني فريد يدير التشغيل بين السائقين ومستخدمي الخدمة، من خلال نظام حديث يعمل على ربط السائق مع الافراد والمؤسسات والمشاريع الصغيرة عبر تطبيقات الهواتف الحديثة "الايفون" و "الاندرويد"، ونظام خاص لتشغيل العمليات ومتابعة المركبه عن طريق نظام الخرائط، وذلك حتى يستطيع العميل التعرف على خط سير طلبه.

واضاف أن الشركة استقطبت شريحة كبيرة من السائقين وصل عددهم حالياً إلى 286 سائق، لتوفر بذلك فرص عمل للراغبين في الحصول على دخل إضافي من خلال الانضمام إلى فريق العمل متى ما انطبقت الشروط اللازمة عليه، مؤكداً أن الشركة تهدف إلى الوصول إلى 1000 سائق خلال الاشهر الست المقبلة.

وتابع التويجري يقول ان لدى الشركة حالياً مجموعة من السائقين الذين يملكون مركبات مختلفة مثل (سيارات-سياكل-ثلاجات-سيارات مبردة)، وذلك لتغطية مختلفة إحتياجات الشركات والافراد من عمليات النقل والتوصيل.