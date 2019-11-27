نواب الاتحاد الأوروبي يؤيدون رئاسة فون دير لاين للمفوضية من مطلع ديسمبر

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الألمانية المحافظة أورسولا فون دير لاين منح نواب الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية على تولي الألمانية المحافظة أورسولا فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية بدءا من مطلع ديسمبر كانون الأول. جاء تصويت النواب اليوم الأربعاء في مقر البرلمان في ستراسبورج بتأييد 461 نائبا ورفض 157 وامتناع 89 عن التصويت. وتحتاج فون دير لاين إلى أغلبية بسيطة لضمان تعيينها رئيسة للمفوضية.

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