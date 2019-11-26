انت الان تتابع الوزيرة العقيل: لا صحة لما تم تداوله عن انهاء خدمات طيارين أو مهندسين أو موظفين في... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل نفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل ما تم تداوله بشأن قيامها بإقالة طيارين او مهندسي طيران او موظفين كويتيين من الخطوط الجوية الكويتية. وأكدت الوزيرة العقيل في تصريح صحفي أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما، مؤكدة أن إنهاء خدمات او تعيين أي موظف في الخطوط الجوية الكويتية او طيارين او مهندسي طيران بالشركة ليس من اختصاصها. ونبهت الى أن نشر مثل هذه الأخبار قد يؤدي الى عدم الاستقرار الوظيفي و الإخلال بأداء المؤسسة و موظفيها وإثارة الرأي العام بدون أي دلائل او مستندات تثبت هذه المعلومات غير الصحيحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوزيرة العقيل: لا صحة لما تم تداوله عن انهاء خدمات طيارين أو مهندسين أو موظفين في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.