الأمير لرئيس الوزراء الخالد: ثوبك نظيف فحارب الفساد والمفسدين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء خلال المراسم

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء والتالي نص الاستقبال:

"سمو رئيس مجلس الوزراء: بسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للوطن وللامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ومصالحة وامواله وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق.

حضرة صاحب السمو: بارك الله فيك يا بوخالد.

حضرة صاحب السمو: يعني انت حملناك المسؤولية .. مسؤولية كبيرة والله يساعدك عليها ويساعدك ان شاء الله انت ثوبك نظيف فحارب الفساد وحارب المفسدين ولا تخلي أحد يقول شيء غير صالح وربنا ان شاء الله يوفقك لصالح البلد ولصالح البلاد والعباد.

Advertisements

سمو رئيس مجلس الوزراء: سيدي صاحب السمو في البداية أشكر سموك على هذه الثقة الغالية وأسأل الله العلي القدير أن يعيني على تحملها وأعاهد سموك على القيام بكل ما استطيع لإستمرار المسيرة المباركة في عهد سموك أسأل الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على كويتنا والنعمة والازدهار في عهد سموكم الميمون.

حضرة صاحب السمو: آمين .. آمين يا رب".