انت الان تتابع ولي العهد للشيخ جابر المبارك: مسيرتكم مشرفة حققت مزيد من التقدم والنماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة الى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح هذا نصها:
"سموالأخ الكريم الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
يطيب لنا أن نبعث لسموكم ببالغ الشكر والامتنان على ما بذلتموه من جهود مضنية بكل إخلاص وتفان لأجل خدمة وطننا الغالي الكويت طوال فترة رئاستكم لمجلس الوزراء مقدرين في هذا المقام تحملكم الأمانة الكبيرة ومساعيكم الحميدة وما حققتموه من إنجازات طيبة حازت ثقة أميرنا المفدى واستحسان الجميع.
وإذ يسرنا أن نتقدم لسموكم بوافر الثناء على مسيرتكم المشرفة التي حققت المزيد من التقدم والنماء ودعمت مسيرة الخير في خدمة الوطن فإننا نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل التوفيق والسداد حليفكم وأن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظ لكويتنا الحبيبة أمنها ورخاءها وان تعتلي مكانة مرموقة جديرة بما يستحقه أهلها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله وأبقاه راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي العهد
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