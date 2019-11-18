فيراري تذهل عشاقها بسيارة رياضية جديدة

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كشفت شركة فيراري مؤخرا عن سيارة Roma الرياضية التي صنفت من بين أجمل السيارات في العالم وأكثرها تميزا.
ويلفت الانتباه في هذه السيارة التصميم المستوحى من السيارات الرياضية التي انتشرت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والذي لوحظت فيه لمسات العصرية من خلال شكل الشبك الأمامي ومصابيح الـ LED المميزة، والفتحات الهوائية والعوادم التي تتداخل مع الهيكل بصورة غاية في الأناقة.
أما مقصورة هذه السيارة فصممت لتعكس روح التطور والحداثة، وتزينت بعناصر من الجلد الفاخر والكروم وألياف الكربون، وحصلت على واجهة قيادة غاية في التطور مزودة بشاشات تعمل باللمس موضوعة في منتصفها وأمام السائق والراكب الذي بجانبه.
وتعمل هذه السيارة بمحرك توربيني بـ 8 أسطوانات وسعة 3.9 ليتر بعزم 612 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.
ويمكن لهذه التحفة الرياضية زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.4 ثانية، والوصول إلى سرعة أقصاها 320 كلم/ساعة
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