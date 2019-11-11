انت الان تتابع مكتب مجلس الأمة: رفع السرية عن بعض الاجوبة الواردة من الوزراء⁩ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من الاجتماع

عقد مكتب المجلس اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور أعضاء المكتب.

وقال أمين سر مجلس الأمة النائب الدكتور عودة الرويعي ان مكتب المجلس ناقش خلال اجتماعه عددا من الأمور المحالة إلى المكتب من قبل بعض النواب بما فيها الكتب الخاصة برفع السرية عن بعض الأجوبة الواردة من بعض الوزراء.

وأوضح الرويعي أن مكتب المجلس بعد اطلاعه على هذه الأسئلة وجد أنها لا تستدعي السرية وقرر رفع السرية عنها، لافتا الى أنه سيتم مناقشة موضوع سرية الاجوبة من عدمها مع الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

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وذكر أن المشرع وضع مبدأ السرية لأهداف عديدة منها الحفاظ على سرية الإجابات التي تستدعي ذلك.

وقال الرويعي أن مكتب المجلس ناقش أيضا جدول أعمال جلسة الغد والجلسة التي تليها والتنسيق بين الجلسات والمهمات الرسمية المقبلة، مضيفا "أتمنى للجميع التوفيق في بداية دور الانعقاد وعسى الله يوفقهم جميعا لخدمة بلدهم".