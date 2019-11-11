الطيران المدني: حركة الملاحة طبيعية في المطار ولم تتأثر بالإضراب الذي دعا اليه بعض الموظفين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الإدارة العامة للطيران المدني

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي اليوم الاثنين تعمل بشكل طبيعي مؤكدة أن عمليات التشغيل في مرافق المطار لم تتأثر بالإضراب الذي دعا إليه بعض موظفي (الطيران المدني).

وأوضح نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في (الطيران المدني) صالح الفداغي في بيان صحفي أن حركة الركاب شهدت تسيير 19 رحلة في مواعيدها المجدولة منها خمس رحلات قادمة و 14 رحلة مغادرة.

وأشاد الفداغي بجهود جميع الموظفين العاملين في مطار الكويت الذين حافظوا على كفاءة التشغيل مؤكدا مواصلة الجهود في سبيل رفع وتطوير قدرات الموظفين والمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم.

وكانت (الطيران المدني) أعلنت يوم أمس الأول توحيد البدلات للعاملين بنظام النوبة في مطار الكويت الدولي وبرج المراقبة والرادار.