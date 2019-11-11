نقابة البلدية: نثمن جهود الوزيرة د. بوشهري في انجاز ومتابعة المشاريع التنموية الموكلة "الأشغال"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ثمنت نقابة البلدية جهود وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري ثمنت نقابة البلدية جهود وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري في إنجاز ومتابعة المشاريع التنموية الكبري الموكلة للوزارة في المواعيد المحددة ووفقاً للمواصفات العالمية. كما نقدر لها مواقفها الداعمة للعمل النقابي وأهميته من أجل رعاية حقوق ومكتسبات العاملين في الوزارة.

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