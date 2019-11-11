نقابة الأشغال: نثمن دور الوزيرة د. بوشهري بمحاسبة الشركات والمقاولين المتأخرين في مشاريع الوزارة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الأشغال العامة د. جنان بوشهري

قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة أنور حمود العازمي بأنه يتوجه بكل التقدير والامتنان والاحترام باسمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة النقابة للقيادة السياسية بدولة الكويت على حسن اختيار وزير الأشغال العامة د. جنان بوشهري لموقعها الحالي على رأس الهرم الوظيفي بالوزارة ، لما لوحظ عليها جلياً وبصفة مستمرة من اهتمامها بكافة حقوق ومتطلبات العاملين بالوزارة لاسيما المستحقين للبدلات والمكافآت الغير مرتبطة بالمرتب، الأمر الذي ينعكس بدوره على أداء الموظفين بالوزارة من حيث الجدية والمهنية والسرعة المطلوبة لإنجاز الأعمال المكلفين بها والتي تتعلق في أغلب الأحيان بإنشاء وصيانة مشروعات البنية التحتية والفوقية بدولتنا الحبيبة الكويت .

وثمن العازمي في تصريح صحفي جهد وزير الأشغال العامة الدكتورة جنان بوشهري في متابعة إنجاز المشاريع الموكلة للوزارة في المواعيد المحددة ووفقاً للمواصفات العالمية المتعاقد عليها مع الشركات القائمة على تنفيذ تلك المشاريع إضافة إلى قيامها بمحاسبة الشركات والمقاولين الذين يخالفون نصوص العقود المبرمة معهم من حيث تأخير الإنجاز أو الإنجاز على غير نصوص العقود التي أبرمت معهم.

وأختتم العازمي تصريحه بأن مجلس إدارة نقابة العاملين بالوزارة يقدر لوزير الأشغال العامة مواقفها الداعمة للعمل النقابي وأهميته في رفع مستوى الثقافة النقابية بين جمهور العاملين بالوزارة.