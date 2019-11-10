الرئيس الغانم: العهد الدستوري حصن الكويت وقوى مناعتها السياسية في مواجهة كل التقلبات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان دخول الكويت في العهد الدستوري قبل 57 عاما أعطى الوطن مناعة سياسية مضاعفة ضد كل التقلبات التي قد تواجه أي دولة مشيدا بدور المؤسسين الأوائل في تدشين هذا العهد الديمقراطي الشامخ .

وقال الغانم في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى ال 57 لوضع دستور دولة الكويت " ان يوم 11 نوفمبر من كل عام فرصة لاستذكار عطاءات الكويتيين في ذلك الزمن وجهودهم الجماعية في تدشين الحياة الدستورية في وقت كانت دول المنطقة تعاني من طبيعة العلاقة المضطربة بين أنظمتها وبين الشعوب " .

واكد الغانم " ان العهد الدستوري حصن الكويت وقوى مناعتها السياسية في مواجهة كل التقلبات والتحولات ، متكئة على شرعية حكم راسخة ومشاركة شعبية فاعلة ونشطة " .

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ودعا الغانم الكويتيين الى الاحتفاء دوما بهذا العهد وتثمين هذا التحول السياسي المفصلي والحفاظ عليه عبر الالتزام بالقيم الديمقراطية ومواد الدستور نصا وروحا .

واختتم الغانم تصريحه قائلا " نسأل الله في هذه المناسبة ان يحفظ الكويت وشعبها الغالي من كل شر ومكروه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهد الأمين وان يسدد على درب الازدهار والتقدم خطاها " .