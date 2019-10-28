انت الان تتابع "التجارة": حظر استيراد الطائرات من دون طيار قبل الحصول على ترخيص مسبق من... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة التجارة والصناعة أعلنت وزارة التجارة والصناعة حظر استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار، من دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية. وقالت "التجارة" في بيان صحافي إن القرار نص على حظر استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار بمختلف احجامها والتي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية. أضافت ان المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم 411 نصت على "تلتزم الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية بإنشاء سجل خاص بمبيعات الطائرات المشار إليها بالمادة السابقة يدون فيه اسم المشتري – الرقم المدني – رقم الهاتف".

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