النائب العدساني: مناقشة استجواب خالد الجراح في جلسة علنية لتوضيح الحقائق أمام الشعب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النائب رياض العدساني

أكد النائب رياض العدساني أهمية مناقشة استجوابه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في جلسة علنية لتوضيح الحقائق أمام الشعب.

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم إن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وإن كان يتكون من محور واحد إلا أنه يتضمن عددًا من البنود تتضمن تجاوزات صارخة، مشددًا على أهمية تفعيل الرقابة لتحقيق الصالح العام.

وأضاف العدساني أن تلك التجاوزات التي وقعت في وزارة الداخلية وأضرت بالمال العام يتحمل مسؤوليتها الوزير المعني، مشيرًا إلى وجود تراخٍ في الميزانية والحساب الختامي وقصور في تحريات المباحث حول بعض القضايا المالية.

وبين أن المصروفات الخاصة في وزارة الداخلية فاقت الأسقف المحددة لها بما يمثل تعدّيًا على الأموال العامة مضيفًا أن جميع ما ذكره يمتلك عليه الدليل والمستند والبرهان.