أوضحت وزارة الصحة أن فيديو تجمع مياه الأمطار عند مدخل مستشفى جابر الأحمد هي احدى الملاحظات التي تم ادراجها عن الاستلام النهائي للمبنى وتمت معاينتها من قبل المكتب الاستشاري.
وقالت الوزارة في بيان صحفي تعليقا على الفيديو المتداول أن التصرف المتبع بأن يتم ازالتها بواسطة مكائن شفط كهربائية المتوفرة وليس بالمعدات اليدوية كما ظهر في فيديو المقطع والذي يبدو انه تصرف فردي.
وأضافت أنه تم التنبيه على شركة النظافه بعدم استخدام المعدات اليدوية، والتنسيق مع شركة الصيانه لوضع ماكينات خاصة لسحب المياه، وسيتم متابعة الموضوع من قبل مكتب الشئون الهندسية وقسم الخدمات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: التعامل مع تجمع المياه أمام مدخل مستشفى جابر ومتابعة الأمر من قبل "الهندسية والخدمات" في الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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