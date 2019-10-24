الائتمان: تأجيل قسط قسائم غرب عبدالله المبارك السكنية لمدة عام او ايصال الكهرباء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري

بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي د. جنان بوشهري أصدر بنك الائتمان قرارا بتأجيل أقساط القسائم السكنية التي تم توزيعها على المواطنين في منطقة غرب عبدالله المبارك لمدة عام أو لحين إيصال التيار الكهربائي أيهما أقرب.

ويأتي القرار الذي أصدره مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف اليوم بناء على طلب أهالي المنطقة ولجنة غرب عبدالله المبارك، وذلك تيسيرا عليهم وتخفيف العبء عليهم، وبإمكان المواطنين الذين لم يوقف الاستقطاع عنهم مراجعة البنك لاسترداد المبالغ التي تم خصمها