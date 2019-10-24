سالم العلي يتبرع بـ 15 مليون دينار بمناسبة عودة أمير البلاد

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سمو الشيخ سالم العلي أعلن عميد أسرة آل الصباح سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني عن تبرعه بمبلغ 15 مليون دينار فرحة وابتهاجا بعودة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد. وأوضح بيان من مكتب سموه أن المبلغ يتضمن 7 ملايين دينار لأسرة الصباح، و8 ملايين توزع على الجمعيات الخيرية في الكويت لمساعدة المحتاجين الكويتيين.

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