انت الان تتابع البلدية: المناطق الصناعية والتجارية والاستثمارية لا تخضع لعقود النظافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت بلدية الكويت بأن منطقة الري تعتبر منطقة صناعية لا تخضع لعقود النظافة سواء السابقة او الجديدة. واوضحت أنها غير مسؤولة حاويات تجميع النفايات ورفعها امام المحال في المناطق الصناعية او في المجمعات السكنية والاستثمارية التجارية والجمعيات التعاونية وفروعها والأسواق المركزية والشعبية والكراجات ومحلات البنشر وتبديل الزيوت ذات الصبغة الصناعية والتي يلتزم أصحابها بنقل نفاياتهم بوسائلهم الخاصة طبقا للأنظمة المعمول بها في دولة الكويت. وبينت بأن فريق نظافة بلدية محافظة العاصمة قام بتحرير مخالفات بحق اصحاب المحلات بمنطقة الري وفرض الغرامات وإلزامهم بعدم تكرار المخالفه فيما يخص تراكم القمامة امام تلك المحال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البلدية: المناطق الصناعية والتجارية والاستثمارية لا تخضع لعقود النظافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.