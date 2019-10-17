النائب البابطين: رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن الهيئات السياسية غريب

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النائب عبدالوهاب البابطين أكد النائب عبدالوهاب البابطين أن ‏رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن قانون الهيئات السياسية غريب. وقال في تصريح صحفي اليوم أن في شقه الأول تدخل فيما يتعلق بقواعد الحكم الديمقراطي فهذه سلطة مطلقة يقررها المشرع ويحدد كيفية تطبيقها اما في التعليق على ما يعنيه بقوله "لا سند دستوري" لقيامها فهو بذلك قد خالف مادة صريحه بالدستور.

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