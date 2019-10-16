الرئيس الإيطالي: روما تدين الهجوم التركي على سوريا

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قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الأربعاء إن حكومته قلقة من الهجوم التركي على سوريا وإنه ناقش هذا الأمر خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، قال ماتاريلا إن بلاده تندد بالهجوم التركي الذي قد يهدد بعودة تنظيم الدولة الإسلامية مجددا.
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