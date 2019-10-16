سمو الامير يصل الى البلاد قادما من الولايات المتحدة بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح...

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صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن صباح اليوم قادما من الولايات المتحدة الامريكية الصديقة وذلك بعد ان تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح مبتهلين إلى الباري عز وجل بأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية. وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة وكبار المسؤولين بالدولة. Advertisements هذا وقد كان في معية سموه رعاه الله معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسعادة الشيخ مبارك جابر الاحمد الصباح ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

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