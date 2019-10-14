اتصال هاتفي بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك ميلي.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجانبين "بحثا مسائل ذات الاهتمام المشترك".
ولم تكشف وزارة الدفاع الروسية عن مزيد من التفاصيل.
جدير بالذكر أن المكالمة السابقة بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي جرت يوم 2 أكتوبر الجاري، بعد أيام من تعيين مارك ميلي في منصبه.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رئيس الأركان الروسي أجرى كذلك اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي يشار غولر، وذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية التركية بشمال سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.
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