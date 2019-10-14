انت الان تتابع مجلس الوزراء: التنسيق مع مجلس الأمة لتخصيص جلسة لاستعراض ملفي "الطرق" و"الاسكان"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع

تدارس مجلس الوزراء مقترح شركة نفط الكويت لمعالجة مشكلة الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية ، وتقرير الهيئة العامة للبيئة بشأن تقييم الوضع البيئي الراهن لمشكلة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية ، وقرر المجلس تكليف الجهات المعنية بموافاة الهيئة العامة للبيئة خلال أسبوع من تاريخه بجدول زمني يتضمن مراحل تنفيذ الأعمال اللازمة والكفيلة بإنهاء مشكلة تجمع المياه بمدينة صباح الأحمد السكنية ، في ضوء قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ، على أن تقوم الهيئة العامة للبيئة بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهر من تاريخه.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان والمسئولين في كل من وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن إصلاحات الطرق المتضررة من الأمطار خلال الموسم الماضي، وقد تضمن العرض نسب الإنجاز التي تمت من بداية الأعمال، وكذلك الخطة المستقبلية الموضوعة لصيانة الطرق.

وكلف مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة للتنسيق مع مجلس الأمة لتخصيص جزئين من إحدى الجلسات القادمة يكون إحداهم لإحاطة الأخوة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار والجزء الأخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها وذلك بناء على طلب وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون الإسكان .