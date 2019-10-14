انت الان تتابع رئيس مجلس الأمة بالإنابة الرويعي: سأتسلم استجواب هايف لوزير المالية غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة بالإنابة الدكتور عودة الرويعي

أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة الدكتور عودة الرويعي أنه سوف يتسلم استجواب النائب محمد هايف إلى وزير المالية د. نايف الحجرف صباح غد الثلاثاء، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من تسلمه اليوم لارتباطه المسبق خارجيًّا وانتهاء الدوام الرسمي، وفقًا للائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال الرويعي في تصريح صحافي اليوم بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة 'تلقيت اتصالًا هاتفيًّا في حدود الساعة الواحدة والنصف من سكرتيري وأبلغني بوجود النائب محمد هايف بمكتبي'.

وأضاف' تحدثت مع النائب محمد هايف الذي أبلغني بتقديمه استجوابًا، وكنت في ارتباط مسبق خارج المجلس، وحضرت ولم يكن الوقت لائحيًّا يسمح لي باستلام الاستجواب، وتعدت الساعة الثانية فحضرت بعدها بعدة دقائق'.

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وأوضح الرويعي' اتفقنا والأخ محمد هايف وهو حريص أيضًا على أن يلتزم باللائحة على أن يتم التقديم صباح غد، والإفصاح عما هو موجود في الاستجواب، لذلك اليوم كان الوقت متأخرًا ووفقًا للائحة والنظم المعمول بها لا يمكن استقبال أي استجواب بعد الساعة الثانية'.

وأشار إلى أن' النائب محمد هايف تفهم هذا الأمر مشكورًا وسيتم تقديم الاستجواب في الغد'.

وأكد الرويعي حرص المجلس ومكتب المجلس وأعضاء المكتب والعاملين بالأمانة العامة على العمل باللائحة وتطبيقها، 'لذلك نحيي أخانا محمد هايف لتفهمه هذا الأمر، ولن يثني ذلك عن نية الاستجواب ولن يضعف الاستجواب في شيء، بل يأتي ضمن عمل الأطر الدستورية والقانونية الخاصة بالعمل باللائحة، وغدًا سيتم استقبال النائب في مكتبي وسيعرض الاستجواب في أول جلسة وفق ما هو معمول به وفق اللائحة والدستور.