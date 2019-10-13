الطيران المدني تعليقا على الاعتصام: ضوابط عمل النوبة بعد ورود ملاحظات من ديوان المحاسبة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الإدارة العامة للطيران المدني

أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف سليمان الفوزان على ان ادارة الطيران المدني حريصة على حقوق الموظفين ومكتسباتهم ، مشيراً الى ان كل القرارات والتعاميم الصادرة من الادارة تهدف الى تنظيم العمل بشكل مؤسسي وذلك من أجل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للركاب وضبط معايير الجودة في مطار الكويت الدولي.

وقال الفوزان في تصريح للصحافيين تعليقاً على الاعتصام الذي تم اليوم في مبنى الادارة بأن ادارة الطيران المدني فتحت أبوابها لرئيس وأعضاء نقابة العاملين في الطيران المدني لسماع مطالبهم ومقترحاتهم بكل رحابة صدر الا ان ادارة الطيران المدني في نهاية المطاف كجهة حكومية ملتزمة بقرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وغيرها في ما يخص الالتزام بساعات الدوام الرسمي.



وأضاف الفوزان بأن التعميم رقم 36/2019 الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من 1/10/2019 يهدف الى وضع ضوابط لنظام العمل بالنوبة لكي يكون هناك التزام بالساعات المحددة في نظام النوبة خصوصاً بعد ورود ملاحظات من ديوان المحاسبة على العمل بنظام النوبة .

وقال الفوزان بأنه تم يوم الخميس الماضي اصدار تعميم رقم 42/2019 يوضح ويؤكد بان تطبيق الضوابط لن يشمل الموظفين العاملين في نظام النوبات قبل هذا التاريخ ، مبيناً انه لن يتم التأثير على بدلات أي موظف يعمل بنظام النوبات قبل 1/10/2019 ، متمنياً من الجميع التعاون والتكاتف من أجل العمل لرفع سمعة مطار الكويت الدولي والذي يعتبر البوابة الأولى للدولة.