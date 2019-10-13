الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النائب رياض العدساني دعا النائب رياض العدساني الحكومة وخاصة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير التجارة والصناعة ووزير الخدمات خالد الروضان النظر في شكاوى موظفين الطيران المدني وأخذها بعين الإعتبار فيما يخص القرار الإداري 2019/36 بالإضافة إلى الرواتب والبدلات وحقوقهم وذلك لطبيعة عملهم ومنها الخطر والضوضاء وأؤكد متابعتي للموضوع حتى لو تطلب الأمر تقديم مساءلة سياسية. كما أوضح العدساني في تغريدات له اليوم أن صحفية الإستجواب المزمع تقديمه لوزير المالية د. نايف الحجرف تفوق 100صفحة وتتضمن المركز المالي وميزانية الدولة وإستثمارات الصندوق السيادي ومؤسسة التأمينات والعجز الإكتواري والإستبدال والأمثال، وجهات إستثمارية كالشركات والبنوك التي تملك الدولة حصصاً فيها.

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كانت هذه تفاصيل خبر النائب العدساني: ساتابع شكاوى موظفي "الطيران المدني" حتى لو تطلب الأمر تقديم مساءلة سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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