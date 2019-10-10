انت الان تتابع الوزير الجراح: المقدم الراشد نموذج يحتذى به ولا أحد فوق القانون أيا كان وضعه الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من الاستقبال

أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح أن منتسبي وزارة الداخلية من قادة وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين هم العيون الساهرة للوطن ويطبقون القانون بمسطرة واحدة على الجميع.

وأوضح معاليه، خلال استقباله في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس الموافق 10/10/2019 بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال حاتم الصايغ، للمقدم صالح الراشد من مرتبات الإدارة العامة للمرور والذي تعرض لإساءة نتيجة عدم تمرير معاملة غير قانونية، أن الضابط قدم نموذجاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل والالتزام بقواعد القانون وأيضاً في ضبط النفس والسلوك المتحضر وسعة الصدر.

وشدد على أن لا أحد فوق القانون وأن الجميع سواسية دون أي استثناء فلا مجال لأية وساطة أو محسوبية أو استغلال للنفوذ من جانب أي شخص أياً كان منصبه أو وضعه الاجتماعي.

Advertisements

وأبرز معالي الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح أن المؤسسة الأمنية تعرب عن اعتزازها بجميع أبنائها وترفض أية محاولة للإساءة إليهم.

ومن جانبه توجه اللواء جمال الصايغ بالشكر والتقدير لمعالي الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح على مواقفه الداعمة والمساندة لمنتسبي المؤسسة الأمنية.