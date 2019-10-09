"الداخلية": نحقق بمقطع صوتي بتعرض ضابط للقذف وسنتخذ الاجراءات القانونية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الداخلية

‏أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الوزارة تتحقق من مقطع صوتي يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعرض ضابط في الإدارة العامة للمرور للقذف لرفضه إنجاز معاملة مرورية غير قانونية.

وشددت على ان المؤسسة الأمنية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يخولها القانون في مثل هذه الحالات، معربة عن اعتزازها بمنتسبيها الذين يؤدون المهام المنوطة بهم بكل إخلاص وتفانٍ.