الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النائب محمد المطير أوضح النائب محمد المطير أن مسلسل التعيينات الباراشوتية لازال مستمر. وقال المطير في تغريدات له اليوم "أن صحت المعلومات بنقل موظفين من خارج مؤسسة الموانئ وتعيينهم مدراء بدون إعلان لشغل الوظيفة الإشرافية مخالفا لقرار 25/2006 وكذلك ترشيح حديثي التعيين لمنصب وكيل مساعد بالموانئ وابخاس حق موظفين اكفاء اقدم منهم..سيتعرض وزير التجارة والصناعة خالد الروضان للمساءلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب المطير: ان صحت التعيينات "البراشوتية" في "الموانئ" فإن الروضان سيتعرض للمساءلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.