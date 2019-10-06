انت الان تتابع مديرة "الطرق" اشكناني: ما نشر على لساني بأحدى الصحف حول هبوط "السادس" غير صحيح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالإنابة م. سهى اشكناني نفت مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالإنابة م. سهى اشكناني ما ورد على لسانها بأحد الصحف المحلية بشأن حادث الهبوط في الدائري السادس. وقالت اشكناني في بيان صحفي اليوم أنها لم تدل بهذا التصريح وهو غير صحيح جملة وتفصيلا، مضيفة أن حادث الهبوط الجزئي كان خلال قيام مقاول بتمديد خط لصرف الأمطار تحت الطريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مديرة "الطرق" اشكناني: ما نشر على لساني بأحدى الصحف حول هبوط "السادس" غير صحيح... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.