هيئة الطرق: هبوط بجزء من طريق الدائري السادس وذلك خلال تمديد خط لصرف الامطار تحته

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هبوط بجزء من طريق الدائري السادس وذلك خلال تمديد خط لصرف الامطار تحته ذكرت الهيئة العامة للطرق والنقل البري ان هبوط حدث في جزء من طريق الدائري السادس امام استاد جابر وذلك خلال قيام مقاول الصيانة بتمديد خط لصرف الأمطار تحت الطريق. وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم انه جاري العمل على اصلاح الطريق واعادة افتتاحه للحركة المرورية بالسرعة الممكنة بالتعاون مع المرور ، كما ان حادث الهبوط لا علاقة له بعمليات فرش الاسفلت واصلاح الطريق.

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