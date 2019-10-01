ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة في شرق الهند إلى قرابة 140 قتيلا، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء، فيما غرقت مستشفيات ومدارس بمياه الأمطار الآسنة.
وكانت دائرة الأرصاد الهندية قد ذكرت أن فصل الأمطار الحالي هو الأكثر غزارة منذ 1994، وصنفته "فوق المعتاد". وموسم أمطار هذا العام أطول من المعتاد.
في الأيام الأربعة الماضية قضى 111 شخصا في ولاية أوتار براديش و28 آخرين في ولاية بيهار المجاورة، وفق ما ذكر مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس.
واضطرت السلطات لنقل 900 سجين من منطقة باليا بولاية أوتار براديش "لضمان سلامتهم وصحتهم" بعد أن غمرت مياه الأمطار سجنهم.
واستخدم أهالي باتنا، عاصمة ولاية بيهار والتي يسكنها مليوني نسمة، قوارب النجاة لمغادرة منازلهم الغارقة بالمياه.
ورغم توقف هطول الأمطار، لا تزال مساحات واسعة من المدينة غارقة بالمياه فيما المدارس والمتاجر مغلقة.
وأظهرت مشاهد التلفزيون مستشفيات ومناطق سكنية عائمة بمياه الأمطار. وقام مسؤولو إدارة الكوارث بتسليم الحليب والموز ومياه الشرب في قوارب مطاطية.
ويستمر موسم الأمطار السنوي عادة من حزيران/يونيو حتى أيلول/سبتمبر. لكن الأمطار الغزيرة استمرت في التساقط على مناطق عدة من الهند هذا العام، وعاثت معها الفوضى.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في شرق الهند إلى نحو 140 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.