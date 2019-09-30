"البلدي" يوافق على الاستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة على البيئة البحرية والحدائق...

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النائب عبدالله الكندري وعضو المجلس البلدي حسن كمال والعضو السابق علي الموسى وافق المجلس البلدي على الاستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة على البيئة البحرية والحدائق العامة. وكان تقدم باقتراح الاستعانة بخدمات المتقاعدين كل من النائب عبدالله الكندري وعضو المجلس البلدي حسن كمال والعضو السابق علي الموسى.

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