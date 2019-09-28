انت الان تتابع أمير البلاد للمبارك: تصنيف الكويت في "سهولة الأعمال" انجاز حكومي مستحق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى اخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تصنيف دولة الكويت ضمن قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي مشيرا سموه حفظه الله الى ان حصول دولة الكويت على هذا التصنيف الرفيع انما هو انجاز حكومي مستحق لتطوير بنية الاقتصاد المحلي وجعله جاذبا للاستثمار الخارجي مضيفا سموه رعاه الله ان الجهود المبذولة في هذا الصدد خلال السنوات الماضية وما حققته من تقدم للكويت في هذا المؤشر الدولي نموذج يحتذى به لكافة الجهات الحكومية ودافع لمزيد من العطاء لخدمة الوطن العزيز والمواطنين الكرام سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لخدمة الوطن ورفعته واعلاء شأنه.

وبعث سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى اخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تصنيف دولة الكويت ضمن قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي مشيدا سموه بهذا الانجاز الرفيع الذي حققته دولة الكويت ومتمنيا للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.