أمير البلاد: مشاركة رائد الفضاء الاماراتي محل فخر واعتزاز للجميع

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حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح مشاركة رائد الفضاء الإماراتي السيد هزاع المنصوري في رحلة مركبة (سويوز ام.اس 15) والوصول إلى متن محطة الفضاء الدولية كأول رائد فضاء اماراتي وعربي يصل إليها محققا بذلك مهمة (طموح زايد) الهادفة الى استكشاف الفضاء.

مشيدا سموه رعاه الله بهذا الانجاز العلمي الذي هو محل فخر واعتزاز الجميع ويمثل اضافة بارزة في سجل الانجازات الحضارية التي دأبت دولة الامارت العربية المتحدة الشقيقة على تحقيقها في مختلف المجالات متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لاخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

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وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى اخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة نجاح مشاركة رائد الفضاء الاماراتي السيد هزاع المنصوري في رحلة مركبة (سويوز ام.اس 15) والوصول الى متن محطة الفضاء الدولية كأول رائد فضاء اماراتي وعربي يصل إليها محققا بذلك مهمة (طموح زايد) الهادفة الى استكشاف القضاء.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.