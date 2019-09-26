انت الان تتابع الصحة: سحب دواء Zantac لمعالجة الحموضة لاحتواءه على شائبة قد تكون مسرطنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

صرح الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د. عبد الله البدر أن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية أصدرت قرارا بتعليق وسحب بعض أدوية الرانيتيدين من ضمنهم المستحضر المبتكر Zantac لعلاج الحموضة والارتجاع كإجراء احترازي وذلك بناء على النتائج الأولية للتحاليل التي تمت في مختبرات إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بوزارة الصحة وما وردنا من الشركة المصنعة للمستحضرات بالسحب التطوعي وتقارير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالإضافة إلى تقرير الهيئة الأوروبية للأدوية والتي تفيد باحتواء بعض أدوية الرانيتيدين علي مستويات منخفضة من شائبة N-nitrosodimethylamine NDMA وأنها من المحتمل أنها قد تكون مسرطنة.

وتعمل السلطات الصحية العالمية حالياً بدراسة وتحديد النسب الآمنة المسموح بها لمادة NDMA في المنتجات الغذائية والمستحضرات الدوائية ولحين الإنتهاء من هذه التحقيقات وحرصاً على صحة وسلامة المرضى وكإجراء احترازي قامت إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بسحب وتعليق تسجيل بعض المستحضرات المحتوية على مادة الرانيتيدين.

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ويوصي البدر المرضى بمراجعة الطبيب المختص لاستخدام البدائل المتاحة والإبلاغ عن أي آثار جانبية للمستحضرات الدوائية عن طريق النموذج الخاص بالإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية من خلال موقع وزارة الصحة.

ويؤكد البدر أن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية تقوم بمتابعة مستمرة لهذا الموضوع وكل ما يخص سلامة ومأمونية استخدام الأدوية المتداولة في الكويت وسيتم التصريح بأي مستجدات أو إجراءات إضافية يتم اتخاذها بخصوص هذا الموضوع.