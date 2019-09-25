انت الان تتابع الوزيرة بوشهري: توقيع عقد 243 الخاص بتطوير طريق العبدلي مع مدينة المطلاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقعت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري الأسبوع الماضي العقد رقم (هـ ط / 243) والخاص بتطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الإقليمي الشمالي جنوباً بقيمة إجمالية 88 مليون دينار كويتي.

وأفادت د. جنان بوشهري أن المشروع يعتبر أحد المشاريع الحيوية والهامة لربط مشروع مدينة المطلاع الاسكاني بشبكة الطرق السريعة في دولة الكويت، إذ يربط مدينة جنوب المطلاع السكنية بطريق العبدلي الرئيسي مع توفير مداخل ومخارج للمدينة.

ويعتبر هذا المشروع هو المرحلة الثانية من تطوير طريق العبدلي والذي يخدم مدينة المطلاع السكنية إستكمالاً للمرحلة الأولى من تطوير طريق العبدلى وهو العقد (هـ ط/245) الذي تم توقيعه مؤخراً بتاريخ (28/8/2019) مع الشركة التركية Makyol Insaa Tanayi Turizem V.E Ticaret A.s، حيث سيتم من خلال هذين المشروعين توفير مداخل ومخارج إضافية لخدمة المدينة وربطها مع شبكة الطرق السريعة بما يحقق سهولة وإنسيابية في الحركة المرورية لقاطني المدينة وبما يتوافق مع الكثافة السكانية والحجم المروري المتوقع مستقبلاً في هذه المدينة.

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من جهتها، قالت مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل بالإنابة المهندسة سهى اشكناني أن العقد تم توقيعه مع المقاول العالمي السادة/ ITINERA S.P.A (شركة إيطالية) ووكيلها المحلي شركة يوسف يحيي المتروك للمقاولات العامة للمباني سوف يستغرق مدة تنفيذه (ثلاث سنوات)، وسيكون الإشراف من خلال فريق مُشكل من قبل الجهاز الفني للهيئة العامة للطرق والنقل البري وفريق الدعم الفني التابع للهيئة.

وأضافت أن هذا المشروع سوف يربط بين مدخل مدينة المطلاع وبين وصلة الطريق الإقليمي القادم من طريق السالمي جنوباً بطول إجمالي (26) كم وسيتم توسعة الطريق القائم من (3) حارات إلى (5) حارات بكل إتجاه، كما يشمل المشروع أيضاً على إنشاء عدد (3) تقاطعات رئيسية حرة الحركة وعدد (6) جسور علوية، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات البنية التحتية وخدمات أخرى حيث سيتم نقل أو ترحيل بعض الخدمات القائمة إلى مسارات محددة لتوفير المساحات اللازمة لإنشاء الطرق والجسور وهذه الخدمات تشمل (شبكات صرف مياه الأمطار للطرق، عبارات خرسانية لصرف مياه الأمطار، شبكات إنارة الطرق، الأعمال المدنية لشبكات الهاتف، شبكات المياه العذبة، إنشاءعبارات خرسانية للخدمات، شبكات الضغط العالي والمتوسط الكهربائية) وكذلك يتضمن أعمال المشروع تركيب اللوحات المرورية ، والعلامات الأرضية، ونظم التحكم المروري المركزية، وصيانة وحماية السيولة المرورية خلال التنفيذ عن طريق التحويلات المرورية، بالإضافة إلى إنشاء 4 مواقف للحافلات والنقل العام، وجسور لعبور المشاة.