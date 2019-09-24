انت الان تتابع النائب عبدالكريم الكندري: على جامعة الكويت زيادة قبول الطلبة بعد الانتقال الى "الشدادية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب عبدالكريم الكندري

طالب النائب د. عبدالكريم الكندري ادارة جامعة الكويت بزيادة عدد قبول الطلبة للعام الدراسي القادم بعد افتتاح جامعة الشدادية وانتقال بعض الكليات اليها.

و أكد النائب د. الكندري أن ادارة الجامعة مطالبة بتعيين أعضاء هيئة تدريس من أصحاب الشهادات المعترفة لأن الابتعاث لن يغطي حاجة الجامعة بالسنوات القادمة بالاضافة الى ضرورة الاستفادة من الكفاءات الكويتية من حملة الشهادات المحترمة .

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وشدد النائب د. الكندري أن المدينة الجامعية يجب أن لاتتوقف عند تبديل مواقع الدراسة من الكليات السابقة المتوزعة بالمناطق الى الموقع الجديد بل لابد أن تنقل الجامعة الى مرحلة جديدة بفتح فرص وظيفية للطواقم الادارية والفنية لتشغيل هذا المشروع والاستفادة القصوى منه .

وختم النائب د. الكندري بأن الاعذار السابقة حول الطاقة الاستيعابية للطلبة وعدم الاحتياج للمدرسين والدكاترة كلها سقطت بعد افتتاح الشدادية ويفترض أن نرى قريباً اعلانات التوظيف وخطة قبول جديدة تضاعف على اقل تقدير العدد الذي كان يقبل سنوياً بجامعة الكويت والذي لم يتجاوز في افضل الظروف 7000 طالب.