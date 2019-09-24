النائب العدساني: بين الوزير الحجرف والاستجواب شعره ولا رجعة عن مساءلة الوزير الجراح

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النائب رياض العدساني طالب النائب رياض العدساني وزير المالية د. نايف الحجرف التظلم أمام النيابة على قرار حفظ قضايا تضخم حسابات لنواب حاليين وسابقين وتجار وشركات. وقال العدساني في تصريح صحفي اليوم موجها حديثه للحجرف "بينك وبين الاستجواب شعرة"، مضيفا "لارجعة عن مساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح".

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