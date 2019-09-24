انت الان تتابع الوزيرة بوشهري تمثل الكويت في اجتماع وزاري حول المستوطنات البشرية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان بالكويت الدكتورة جنان رمضان

شاركت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان بالكويت الدكتورة جنان رمضان في اجتماع وزاري على هامش اجتماعات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف دعم تفعيل أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015.

وقالت الوزيرة رمضان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يهدف الى مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبصفة خاصة المتعلقة في المستوطنات البشرية حيث قامت بتوضيح جهود الكويت لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

واشارت الى انها ستشارك في اجتماعات رفيعة المستوى مع رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ورئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ورئيس الجمعية العمومية لبرامج المستوطنات البشرية في الأمم المتحدة والعديد من ممثلي الدول الأعضاء في مسعى لتعزيز العمل وتسريع وتيرة التقدم فيما يخص التنمية المستدامة الأمر الذي يهدف إلى توفير أنماط معيشة صحية.

واكدت ان المدن حول العالم تواجه تحديات ديمغرافية وبيئية واقتصادية واجتماعية ومكانية غير مسبوقة وأنه لطالما تواجد تحول نحو التوسع الحضري مع توقع أن يقيم 6 من أصل 10 اشخاص على مستوى العالم في مناطق حضرية بحلول 2030 وأن نسبة تزيد عن 90 بالمئة من هذا النمو ستقع في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

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واضافت انه مع غياب التخطيط العمراني الفعال ستكون عواقب هذا التوسع العمراني السريع مثيرة موضحة أنه في الكثير من المناطق في شتى أنحاء العالم من الممكن استشعار آثار ذلك بالفعل والمتمثلة في الإفتقار إلى السكن الملائم ونمو الأحياء الفقيرة والبنية التحتية غير المناسبة سواء كانت من الطرق أو وسائل النقل العام أو المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء.

واوضحت ان من عواقب غياب التخطيط العماني الفعال والنسب المتصاعدة للفقر والبطالة ومشكلات السلامة والجريمة وقضايا التلوث والصحة علاوة على الكوارث الطبيعية أو المتسبب فيها الإنسان والتي يتم إدارتها بشكل متدني وغيرها من الكوارث الأخرى الناتجة عن آثار تغير المناخ.

ويترأس وفد الكويت المشارك في اعمال الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.