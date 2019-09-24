انت الان تتابع هيئة مكافحة الفساد: تشكيل لجنة للقضاء على الفساد في كل مؤسسات الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) عبدالرحمن النمش

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) عبدالرحمن النمش اليوم الثلاثاء ان مكافحة الفساد لاتقتصر على جهة محددة او على هيئة (نزاهة) فقط وانما هي مسؤولية الجميع.

واضاف النمش في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع العام للجنة التنسيقية العليا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ان هذه اللجنة التي صدر تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء ستركز في المرحلة المقبلة على القضاء على الفساد في كل مؤسسات الدولة.

واشار الى ان الاستراتيجية الوطنية التي انطلقت بمباركة كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد مطلع هذا العام أثناء مؤتمر الكويت الدولي الأول لمكافحة الفساد تهدف الى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتوفير بيئة أعمال مواتية لتحقيق رؤية (كويت 2035).

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واوضح النمش ان لدى اللجنة التنسيقية للاستراجية الوطنية اختصاصات عدة منها الاشراف العام على حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك ومراجعة ونشر التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية واعتماد خطط العمل السنوية.

واكد حرص اللجنة على تطبيق آلية إجرائية من أجل حوكمة عملها ووضوح إجراءاتها للجميع لافتا الى تشكيل لجنة تنفيذية للربط بين اللجنة العليا وفرق العمل داخل الهيئة والتي ستتولى متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية بهدف تسهيل عمل ومهام اللجنة العليا.