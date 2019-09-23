انت الان تتابع الرئيس المبارك لطلبة الولايات المتحدة: امتلاك العلم يحقق حلم الآباء في بناء دولة عصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ممثل سمو الامير يستقبل عددا من ابنائه الطلبة الدارسين بأمريكا

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد محمد العازمى بمقر اقامته في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية اليوم عددا من ابنائه طلبة الكويت الدارسين في الجامعات الامريكية.

وفي بداية اللقاء طمأن سموه أبناءه على صحة حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بعد الفحوصات الطبية ونتائجها التي تكللت بفضل من الله ورعايته بالتوفيق والنجاح.

وعبر سموه عن سعادته بلقائه ابنائه الدارسين في الجامعات الامريكية مؤكدا حرص الحكومة على توفير الرعاية والعناية من اجل تيسير تحصيل علومهم وتحقيق ما يتمنونه والعودة الى ارض الوطن للمساهمة في مسيرة النهضة والتنمية.

Advertisements

واعرب سموه عن ثقته الكبيرة بأبنائه وقدرتهم على امتلاك العلم الذي يمكنهم من تحقيق حلم الاباء والاجداد في بناء الدولة العصرية الحديثة القوية بسواعد وعقول ابنائها.

ودعا سموه ان يكون ابناء الكويت الدارسين في الخارج خير سفراء لبلدهم والتعاون لرفع راية الكويت عالية خفاقة بين الامم والاقتداء بمسيرة الاباء والاجداد الذين حملوا على عاتقهم بناء الكويت واعلاء مكانتها في العالم.

حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والوكيل للشؤون الامنية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح والوكيل للشؤون الاقتصادية بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر أحمد صباح السالم الصباح.